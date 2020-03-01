الثني يضع حجر الأساس لمشروع محطة الكهرباء الشمسية بالكفرة

وضع رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، اليوم الأحد، حجر الأساس لمشروع محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 100 ميجا وات ببلدية الكُفرة.

ومن المقرر أن تشرف الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة على تنفيذ هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي والذي يعد تجربة فريدة في استخدام الطاقة البديلة، حيث توفر المحطة الوقود، وتخفف مشاكل التلوث البيئي وستقام على مساحة 200 هكتار، على أن تغذي المشروع الزراعي كمرحلة أولى، وبتنفيذ شركة صينية متخصصة.

وفي سياق متصل، أجرى الثني، زيارة محطة الكفرة الغازية مطلعا على سير العمل بها، كما أجرى زيارة تفقدية للشركة العامة للخدمات، مطلعا على إمكانياتها وقدرتها على العمل في مدينة الكفرة وما جاورها.

وفي قطاع التعليم، أجرى الثني والوفد المرافق له زيارة تفقدية لمشروع إنشاء مدرسة بحي الجوف الغربي، بنموذج الستة فصول بقيمة مليون و56 ألف دينار، مانحا الإذن بالتعاقد على إضافة عدد أربعة معامل دراسية للمدرسة.