صحفية أمريكية: مجموعات من هيئة تحرير الشام ستغادر إلى ليبيا خلال أيام

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشفت الصحفية الأمريكية المتخصصة في تغطية الأزمات الإنسانية والصراعات، ليندسي سنيل، إن الأسابيع القادمة ستشهد سفر مجموعات من هيئة تحرير الشام الموجودة في سوريا إلى ليبيا.

سنيل قالت ، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه من المتوقع خلال الفترة المقبلة أن تقوم هيئة تحرير الشام بحل نفسها، وتوزيعها على فصائل الجيش السوري الحر وقوات غصن الزيتون، بينما تغادر مجموعات إلى ليبيا.

واعترف الرئيس التركي رجب أردوغان، بوجود قوات عسكرية تركية في ليبيا تقاتل بجانب قوات حكومة الوفاق في حربها ضد قوات الجيش الوطني التي تسعى لتحرير طرابلس من المليشيات المسيطرة عليها.

وأضاف في كلمة أمام تجمع من أعضاء حزبه الحاكم “العدالة والتنمية” : “نحن موجودون بجنودنا والجيش الوطني السوري في ليبيا نحارب قوات حفتر، ولدينا بعض القتلى هناك، ولكننا أوقعنا نحو 100 قتيل وجريح من قوات حفتر”.

وتابع: “نحن ضد حفتر الذي يدعم من قبل جيوش مدفوعة، ذهبنا إلى هناك مع فرق من الجيش الوطني السوري المعارض، ومستمرون في الكفاح بالميادين هناك، ولدينا عدد من الشهداء قد وقعوا، لكنهم في مقابلهم أيضا أوقعنا المئات”.

واعتبر أردوغان أن سياسات بلاده في سوريا وليبيا “ليست مغامرة ولا خيارا عبثيا”، قائلا: “إذا تهربنا من خوض النضال في سوريا وليبيا والبحر المتوسط وعموم المنطقة فإن الثمن سيكون باهظا مستقبلا”.

ومن جهته، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفاع أعداد المجندين الذين وصلوا إلى العاصمة طرابلس حتى الآن إلى نحو 4900 مرتزق، موضحًا أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1800 مجند.

وذكر المرصد في بيان له، أنه مع ارتفاع أعداد المتطوعين وتخطيها للرقم المطلوب من قبل تركيا 6000 شخص، إلا أن عمليات التجنيد تتم سواء في عفرين أو مناطق درع الفرات ومنطقة شمال شرق سوريا.

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