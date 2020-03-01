الفخاخري تبحث إصدار مجلة متخصصة لدعم المرأة

عقدت نائبة وحدة دعم وتمكين المرأة بالمجلس الرئاسي حنان الفخاخري، اليوم الأحد، اجتماعا مع مكتب دعم وتمكين المرأة بالهيئة العامة للثقافة، للاطلاع على سير العمل بالمكتب، وآخر الأعمال المنوطة به، واستعراض الصعوبات والمشاكل التي تواجه سير المكتب.

واستعرضت مديرة مكتب دعم وتمكين المرأة بالهيئة العامة للثقافة مها صقر، خلال الاجتماع سير العمل والبرامج التي يقوم بها المكتب وفق البرنامج المعد من قبل الهيئة العامة للثقافة وفق خطة السنة الجارية 2020 م، كما تم مناقشة فكرة إصدار مجلة متخصصة لدعم المرأة وإبراز مناشط المرأة في جميع المجالات المتاحة لها في بلادنا وتجهيز موقع إلكتروني خاص بالمجلة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض القرار الذي أصدره رئيس الهيئة بتمثيل النساء بالهيئة بنسبة لا تقل عن 30% على مستوى الإدارات الوسطى والعليا والذي يعتبر أول قرار يصدر من بين الوزارات والهيئات الحكومية دعما للمرأة.

من جهتها أكدت الفخاخري، على أهمية هذا القرار والعمل على تنفيذه، شاكرة في ذات الوقت رئيس الهيئة على اهتمامه بدعم وتمكين المرأة من المناصب القيادية.