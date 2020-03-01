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باشاغا: مناقشات وزراء الداخلية العرب في تونس ركزت على 4 ملفات

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، الذي شارك اليوم في اجتماعات مؤتمر وزراء الخارجية العرب في تونس، اليوم الأحد، إن مناقشات المؤتمر ركزت على 4 ملفات رئيسية هي التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.

وأوضح باشاغا في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن المؤتمر شهد مشاركة وحضورا لوزراء الداخلية العرب بالإضافة إلى وفد أمني من المفوضية الأوروبية لأول مرة، مشيرا إلى أنه بحث خلال مشاركته في الاجتماعات الإمكانيات اللازمة لتطوير الأداء الأمني لوزارة الداخلية حتى يتسنى لها مواكبة تنامي الجريمة.

وأكد المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق أن وزراء الداخلية العرب ناقشوا أيضا خلال اجتماعاتهم في تونس تقرير الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن أعمال الدورتين الـ36 والـ37 بالإضافة إلى تقرير جامعة نايف للعلوم الأمنية.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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