قياديان من الوفاق..تهديدات بدخول ترهونة وبني وليد وبنغازي واتهامات لـ”الجويلي” بالمحاباة في توزيع الذخيرة

أخبار ليبيا24

كشفت مكالمة مسربة للقيادي فيما يسمى عملية “بركان الغضب” التابعة لحكومة الوفاق المدعو طاهر بن غربية موجهًا حديثه لغرفة العمليات المنطقة الغربية بإمرة اللواء أسامة الجويلي أنهم لايملكون ذخيرة.

وقال بن غربية من محور الرملة حسب كلامه بعد الهجوم الذي شنته القوات المسلحة أمس السبت على عدة محاور وتمكنت من قتل عدد من عناصر قوات الوفاق :”لا نريد قول هذا الكلام على الإعلام والقنوات، نحن لانملك الذخيرة”.

وأضاف القيادي :”قمت بجولة على عدد من الكتائب جميعها لا تملك أي ذخيرة باستثناء سرية الهاون 120 ولولاها لكانت كارثة اليوم”.

ياجماعة لا نملك ذخيرة حتى للأسلحة الخفيفة، شوفولنا الجويلي وحتى آمر المنطقة العسكرية الوسطة اللواء محمد الحداد، ديرلوهم حل، لابد من حل بالكامل معاهم”.

وتابع بن غربية :”كيف تترك المحاور دون ذخيرة يجب أن تدعم، العدو لديه كافة أنواع الذخيرة والأسلحة ونحن لانملك شيء ، وأقول لكم أنكم بهذا الحال فأنتم تفرطون في أبنائكم”.

وكان القيادي في بركان الغضب دعى آمر غرفة العمليات الغربية اللواء أسامة الجويلي وآمر النطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد لترك أماكنهم إن كانوا عاجزين عن تقديم شيء.

وطالب المدعو بن غربية الشباب للعمل بشرعية “ثورية” قائلا :”عليكم بالتظافر سنستطيع إذا توحدنا تحت هذه الشرعية الدخول إلى وسط ترهونة، وبني وليد سندخلها مجددًا، بل سنتجته إلى بنغازي وسندخلها أيضًا”.

ومن جهته، قال آمر ما تسمى بقوة الإسناد طرابلس التابعة للوفاق ناصر عمّار :”إن هناك محاباة في توزيع الذخيرة لمحاور دون محاور وهناك من يبيعها وهذا ما يؤخرنا عن حسم المعركة التي يمكننا حسمها في يومين دون مساعدة خارجية”.

وأضاف عمار :”أن المخازن مليئة ومن يتهمنا بالمتاجرة في الذخيرة ما هم إلا خونة وعملاء يحاولون العبث بأرواح قوات الوفاق، الجويلي وبقية المناكق العسكرية لاتريد توزيع الذخيرة على المقاتلين”.

وطالب آمر ماتسمى بقوة الإسنادة بمحاسبة من يمنع الذخيرة عن المحاور، مشيرًا إلى أنها السبب في تأخر الحسم قائلا :”نحن قادرين على حسم المعركة في يومين أو ثلاثة أيام لأننا أصحاب قضية”.

وأيد عمار تصريحات المدعو طاهر بن غربية واصفًا إياه بالشجاه البطل، ومتهمًا آمري المناطق العسكرية في المنطقة الغربية بالخيانة والعمالة وببيع الذخيرة.

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