بقدرة 100 ميجا وات .. الثني يضع حجر الأساس لمشروع محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بالكُفرة

أخبار ليبيا 24 – خبر

وضع رئيس مجلس وزراء بالحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الأحد حجر الأساس لمشروع محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 100 ميجا وات ببلدية الكُفرة.

وستشرف الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة على تنفيذ هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي والذي يعد تجربة فريدة في استخدام الطاقة البديلة.

وتوفر المحطة الوقود، وتخفف مشاكل التلوث البيئي وستقام على مساحة 200 هكتار، على أن تغذي المشروع الزراعي كمرحلة أولى، وبتنفيذ شركة صينية متخصصة.

وفي سياق متصل، أجرى الثني الذي يزور الكفرة هذه الأيام على رأس وفد رفيع، زيارة محطة الكفرة الغازية مطلعا على سير العمل بها.

وتحوي المحطة على ثلاثة وحدات كل منها تولد 25 ميجا وات في فترة الذروة الصيفية وحالات الإطفاء العام.

وأجرت الحكومة أعمال الصيانة العامة والعمرة للوحدتين الأولى والثانية فيما وافقت على توريد وحدة جديدة بقدرة انتاجية تتراوح بين 36 – 40 ميجا وات، إضافة إلى خزان وقود بسعة 15 مليون لتر وصيانة الخزانات الموجودة.

وتعتبر هذه خطوة مهمة جدا وعاملا مساعدا في استقرار الشبكة العامة للكهرباء.

وعلى صعيد آخر، أجرى الرئيس زيارة تفقدية للشركة العامة للخدمات، مطلعا على إمكانياتها وقدرتها علي العمل في مدينة الكفرة وماجاورها.

وأثنى الثني على عمل الشركة، مؤكدا دعمه التام لها في قابل الأيام.

وفي قطاع التعليم، رئيس الحكومة أجرى زيارة تفقدية لمشروع إنشاء مدرسة بحي الجوف الغربي، بنموذج الستة فصول بقيمة مليون و56 ألف دينار، مانحًا الإذن بالتعاقد على إضافة عدد أربعة معامل دراسية للمدرسة.

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