مجلس حوض النفط والغاز والمياه يرفض الدعوة لعقد ملتقى للقبائل بتونس

بارك المجلس الأعلى لحوض النفط والغاز والمياه مخرجات ملتقى القبائل الليبية بمدينة ترهونة، معتبرا إياه منهاج عمل ملزما لكل الليبيين.

وشدد المجلس في بيان له على دعمه لبيان اللجنة الإعلامية لملتقى القبائل بشأن رفض الدعوة إلى عقد ملتقى للقبائل الليبية في تونس، كما أعرب عن رفضه لسياسة البعثة الأممية في تعاملها مع قضية الوطن من جلب للمرتزقة السوريين ودعم الميليشيات الإرهابية وعدم الاستجابة لمطالب الشعب الليبي في كل المدن والقرى الليبية الرافضة لحكومة الوفاق، بحسب البيان.

وأكد بيان المجلس على دعم القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر، كما أكد على إغلاق منابع النفط حتى تتحقق مطالب الشعب الليبي.

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