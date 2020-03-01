ليبيا وسوريا توقعان مذكرة تفاهم لإعادة افتتاح السفارتين

وقعت سوريا والحكومة المؤقتة مذكرة تفاهم لإعادة افتتاح المقار الدبلوماسية وتنسيق المواقف في المحافل الدولية، ولاسيما خاصة “العدوان التركي”.

وبحسب وكالة الأنباء السورية “سانا”، تم التوقيع على المذكرة في ختام مباحثات جرت اليوم الأحد بين وزير الخارجية السوري وليد المعلم، ووفد ليبي ضم عبد الرحمن الأحيرش نائب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الليبية المؤقتة شرق البلاد، وعبد الهادي الحويج وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وخلال اللقاء بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل إعادة تفعيلها بما “يضمن التنسيق المستمر لمواجهة الضغوط والتحديات المتشابهة التي تستهدفهما.

كما أكد وزير خارجية الحكومة المؤقتة الدكتور عبدالهادي الحويج على ضرورة تفعيل العلاقات الأخوية بين البلدين وفتح السفارة الليبية في سوريا، داعيا الحكومة السورية لفتح قنصليتها في مدينة بنغازي و فتح معبر تجاري ما بين البلدين، لافتا إلى ضرورة أن تكون العمالة السورية متواجدة في ليبيا لإعادة بناء ما خلفه الإرهابيين وراءهم من دمار.

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