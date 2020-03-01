بدء إنشاء جسر مشاة بطريق المطار بين محلتي باب السلام وغرغور في أبوسليم

أعلنت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأحد، عن رفع الستار والإعلان عن انطلاق أعمال مشروع إنشاء جسر المشاة بطرق المطار في طرابلس الذس يربط بين محلة باب السلام ومحلة غرغور ببلدية أبوسليم، تحت إشراف مكتب المشروعات في البلدية.

وحضر تدشين العمل في المشروع المفوض بوزارة التخطيط في حكومة الوفاق الطاهر الجهيمي ووكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون الديوان والأمين المساعد للمجلس الأعلى للإدارة المحلية وعميد وأعضاء المجلس البلدي أبوسليم وعدد من مديري المكاتب ومدير مكتب المشروعات والمرافق أبوسليم.

وأكدت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق عبر صفحتها على «فيسبوك» أن إنشاء جسر المشاة سيكون بمواصفات حديثة وعصرية تتماشى والمساعي التي تقوم بها بلدية أبوسليم لمواكبة العصر وإعطائها المنظر الجمالي وفق تصاميم حديثة، خدمة للصالح العام.

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