غوتيريش يدين القصف بطرابلس.. ويدعو لاحترام الهدنة

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، القصف العشوائي الذي طال عدة أجزاء من طرابلس أمس، بما في ذلك المناطق السكنية ومطار معيتيقة.

ووفق بيان المتحدث الرسمي باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، فقد أكد غوتيريش على وجوب حماية المدنيين في جميع الأوقات بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي.

ودعا الأمين العام إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية، وحث على تنفيذ قرار مجلس الأمن 2510 (2020) الذي اتخذ.

يشار إلى أن اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة اندلعت في عدة محاور بطرابلس، في وقت استهدف الطيران الحربي التابع للجيش الوطني عدة مواقع في قاعدة معيتيقة الجوية صباح الجمعة.

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