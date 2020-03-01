انطلاق أعمال إنشاء جسر المشاة بطريق المطار

انطلقت اليوم الأحد، ببلدية ابوسليم أعمال مشروع إنشاء جسر المشاة بطريق المطار والرابط بين محلتي باب السلام وغرغور بإشراف مكتب المشروعات بالبلدية.

وحضر انطلاق أعمال المشروع وزير التخطيط بحكومة الوفاق، ووكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون الديوان والأمين المساعد للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، وعميد وأعضاء المجلس البلدي ابوسليم ومدراء المكاتب ومدير مكتب المشروعات والمرافق ابوسليم.

وأفاد المكتب الاعلامي بالبلدية أن هذا المشروع سيكون بمواصفات حديثة وعصرية تتماشى والمساعي التي تقوم بها البلدية لمواكبة العصر وإعطائها المنظر الجمالي وفق تصاميم حديثة بما يخدم المواطنين.