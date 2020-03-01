رئيس البرلمان المصري ينتقد دور تركيا في نقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا

القاهرة-العنوان

انتقد رئيس مجلس النواب المصري علي عبدالعال الدور التركي في نقل الإرهابيين والمرتزقة من سوريا على ليبيا، مشيرا إلى أن ذلك يمثل تهديدا للأمن الإقليمي والأوروبي.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب المصري مع نضيره النمساوي فولفجانج سوبوتكا، اليوم الأحد في القاهرة، حيث بحث الطرفان الجهود المصرية لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

ووفقا لبيان البرلمان المصري أكد عبدالعال، على أن بلاده تعمل على مساعدة ليبيا في مكافحة الإرهاب، منتقدا الدور التركي في نقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن الإقليمي وأمن أوروبا.