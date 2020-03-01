الثني يضع حجر الأساس لمشروع محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في الكفرة

وضع رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني اليوم، حجر الأساس لمشروع محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة مئة ميجاوات في بلدية الكفرة.

وستشرف الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة على تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي، الذي يعد تجربة فريدة في استخدام الطاقة البديلة، حيث ستقام المحطة على مساحة مئتي هكتار على أن تغذي المشروع الزراعي كمرحلة أولى، كما ستوفر الوقود وتخفف مشاكل التلوث البيئي.

وفي سياق متصل أجرى الثني زيارة إلى محطة الكفرة الغازية والشركة العامة للخدمات، كما زار مشروع إنشاء مدرسة في حي الجوف الغربي بنموذج الستة فصول وبقيمة مليون وستة وخمسين ألف دينار.

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