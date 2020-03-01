ندوة حوارية حول حقوق ذوي الإعاقة بأوباري

أقيمت بقاعة التسامح ببلدية اوبارى، أمس السبت، ندوة حوارية حول حقوق ذوي الإعاقة في التشريعات الليبية أشرفت عليها منظمة رسيل للتنمية والتوعية وحقوق الإنسان بالشراكة مع بلدية اوبارى والرابطة الوطنية للشباب مكتب اوبارى.

استهدفت الندوة الحوارية توعية الأشخاص من ذوي الإعاقة بحقوقهم التي كفلها لهم القانون والتعريف بدور المؤسسات الحكومية تجاه هذه الشريحة وإلزامها بتنفيذ ما نص عليه القانون من حقوق وواجبات من حيث تمكينهم من العمل وانشاء ممرات خاصة بهم واقتراح نصوص قانونية ترفع من مستوى الأشخاص دوى الإعاقة لضمان حقوقهم باعتبارهم جزء لا يتجزأ من المجتمع.