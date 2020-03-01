بالفيديو| الجيش يسترجع عربة “جراد” كانت تستخدمها ميليشيات “الجويلي” في قصف المدنيين في طرابلس

طرابلس-العنوان

تمكنت الكتيبة 128 مشاة التابعة للقوات المسلحة من استرجاع عربة جراد من معسكر اللواء الرابع الذي تتحصن به ميليشيات الجويلي والتي كانت تقصف من خلالها المدنيين في العاصمة طرابلس.

وتمكن أفراد الكتيبة من تنفيذ عملية نوعية أمس السبت والالتفاف على صفوف العدو بتعليمات مباشرة من غرفة علميات المنطقة الغربية.

وبحسب المكتب الإعلامي للكتيبة 128 مشاة، تم أسر عدد من الميليشيات خلال العملية النوعية.