تعرف على حقيقية الأوضاع الأمنية في منطقة العزيزية

نفذت قوات الجيش الليبي، عصر اليوم الأحد، عملية نوعية في منطقة العزيزية جنوب العاصمة طرابلس، وذلك وفق ما أعلنه مصدر عسكري لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”.

وفي السياق، أكد المحلل العسكري محمد الترهوني، في تصريح لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، أن قوات الجيش الليبي أحرزت تقدمات كبيرة في محيط منطقة العزيزية ووصلت إلى محيط معسكر اللواء الرابع، كما تمكنت أمس السبت من فرض سيطرتها على منطقة الهيرة، قائلا “منطقة الهيرة تعد مدخل رئيسي وموقع استراتيجي هام وبفرض السيطرة عليه تكون قوات الجيش الليبي قد قطعت الطريق على المليشيات في محاولة الالتفاف على الجيش خلف تمركزاته في مختلف المحاور جنوب طرابلس”، بحسب تعبيره.