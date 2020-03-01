غدا.. مجلس الدولة يبحث مشاركته بجولات الحوار السياسي

يعتزم مجلس الدولة، عقد جلسته يوم غدا الإثنين، لبحث قرار مشاركته في جولة الحوار السياسي الثانية، بعد أن علقها في وقت سابق.

وقال عضو مجلس الدولة محمد معزب، في تصريحات لوكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، “إن الرسالة التي وجهها رئيس المجلس، للمبعوث الأممي غسان سلامة تضمنت العديد من الاستفسارات، وأن معظمها تحقق، والمجلس سيناقش كافة المستجدات في جلسة الإثنين 2 مارس، لحسم مشاركته من عدمها في الجولة المقبلة من الحوار السياسي التي أعلن عنها المبعوث الأممي غسان سلامة في وقت سابق”، بحسب تعبيره.