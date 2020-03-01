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صهد: روسيا لها أطماع في ليبيا.. والدور التركي مهم لمقاومة النفوذ الروسي في البلاد

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 ابراهيم صهد القيادي بحزب الجبهة الوطنية أن الوعي الأمريكي بما وصفه بـ”نوايا روسيا وأطماعها بالقضية الليبية” جاء متأخر ولا يتناسب مع دولة عظمى مثل أمريكا والسبب في ذلك إلى أن إدارة دونالد ترامب تتماهى بشكل ملحوظ وواضح مع شركات العلاقات العامة التي تعمل في واشنطن.

صهد قال خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا بانوراما” التابعة لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد إنه خلال الفترة الماضية كان لهم دور من خلال عدد من الليبيين المقيمين في أمريكا في كل مناحي صنع القرار الأمريكي خاصة في الكونجرس من أجل توضيح ما يحدث في ليبيا ووجود من وصفهم بـ”المرتزقة من دول أخرى” (القوات المسلحة الليبية).

وأشار إلى أن هذا الأمر بدأت تظهر نتائجه حيث عُقدت جلسة مهمة بلجنة العلاقات الخارجية لمجلس الشيوخ الأمريكي حيث أثيرت في تلك الجلسة قضية من وصفهم بـ”المرتزقة” والتدخلات الخارجية وإمدادات السلاح وقضية الحدود المصرية الليبية كمصدر أساسي للأسلحة الثقيلة التي تتزود بها ماوصفها بـ”ميليشيات حفتر” (القوات المسلحة الليبية)، لافتاً إلى مطالبة أكثر من عضو بضرورة محاسبة “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) بالقانون الأمريكي الذي أصدره الكونجرس بمعاقبة “المرتزقة”.

ونوّه إلى أن أكثر من عضو في مجلس الشيوخ طالب بتطبيق هذا القانون على “حفتر” كما قام سيناتور أمريكي بإرسال رسالة إلى وزير الخارجية مطالباً بها بتطبيق تلك العقوبات المُوقعة على “حفتر” بصفته يتعاون معهم، معتبراً أن هذه الأمور تعمل على زيادة الوعي بما يجري في ليبيا من خلال عرض تلك الموضوعات والتدخلات الأخرى وإمداد من وصفهم بـ”الميليشيات” بالسلاح وفقاً لقوله.

وقال :”هناك إجراءات اتُخذت بالفعل لردع حفتر وقواته فعندما قلت أن الوعي الأمريكي جاء متأخر لا أعني أنه ليس هناك إجراءات فحسب ما نعرف هناك إجراءات وأولها أن هناك تماهي واضح بين أمريكا وتركيا نظراً للدور التركي في ليبيا وهذا أمر مهم وناتج عن وجود المرتزقة ورغبة أمريكا في مقاومة النفوذ الروسي داخل ليبيا، بالنسبة لموضوع العقوبات التي سيتم فرضها على حفتر مجلس الشيوخ أفاد بأن هذه العقوبات ليست اختيارية وإنما على الإدارة الأمريكية أن تنفدها علبه”.

وأكد على أن حكومة الوفاق غير الشرعية ضعيفة لاسيما أنها لا تطالب أمريكا بالضغط على تلك الدول لوقف دعمها لخليفة حفتر، مبدياً أسفه إزاء عدم رغبة حكومة السراج باتخاذ إجراءات صارمة ضد بعض الدول التي قال بأنها  داعمه لـ”حفتر” سواء بقطع العلاقات أو رفع قضية دولية ضدها أو غيرها من الإجراءات الممكنة.

وحول إمكانية مطالبة أمريكا بوقف القتال في ليبيا علق قائلاً :”منذ بدء العمليات والهجوم على طرابلس تطالب الولايات المتحدة خليفة حفتر بوقف القتال لكن دون اتخاذ إجراء يتناسب مع هذه المطالبة، أعتقد أن الوقت الحالي يشهد تغيرًا في الموقف العسكري على الأرض ما يدعو الكثير من الأطراف إلى إقناع حفتر بأن يتوقف خصوصا أن قراره في يد دول أخرى كروسيا ومصر وفرنسا”.

صهد شدد على أن الحسم على الأرض هو المعول الأساسي للتسوية وهو ما سيقنع الأطراف الدولية بضرورة التدخل لوقف ما وصفها بـ”الحرب المجنونة “وردع “حفتر” عما وصفه بـ” العدوان” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) الذي بدأ عام 2014 في مدينة بنغازي.

وكشف عن وجود خلاف بشأن ليبيا داخل الإدارة الأمريكية بين وزارتي الخارجية والدفاع من جهة وبين البيت الأبيض ودونالد ترامب ومجلس الأمن القومي من جهة أخرى حيث أن الطرف الأول يرى أن حفتر معتدي ويستعين بالمليشيات للسيطرة على البلاد لكن السياسة الخارجية الأمريكية يتم إقرارها من قبل البيت الأبيض ومجلس الامن القومي حسب زعمه.

واختتم قائلاً :”كنت أحضر منذ أسبوعين ندوة عن ليبيا وقال مسؤول أمريكي سابق إن الولايات المتحدة تستطيع إجبار حفتر على التوقف عن القتال بإجراءات عملية و تستطيع أن تقول للدول الداعمة لحفتر اوقفوا الدعم ولكن للأسف الشديد ترامب لا يريد القيام بهذه الخطوة”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • انظر فى المرآة ياصهد تجد راس حمار شديد الغباء فكيف يتصدى صعلوك مثل اردوغان للثعلب بوتن هو مجرد كلب مسعور يمسك به ترامب ويوجهه ليتبح ناحية مصلحة امريكا ثم يركله بقدمه فاكر موضوع خاششقى ترامب وقع بعدها صفقة القرن مع السعودية وخسرت تركيا علاقتها بالسعودية وعندما دخل شمال سوريا استولت امريكا على نفط دير الزور وتركته يحرس الحدود والان اعطت له امريكا ضوء اخضر فى ادلب لنرى ماذا ستجنى امريكا والناتو الاجابة ستجدها فى حديث شريف فى صحيح مسلم حرب عالمية مدمرة تنتهى بفتح مدينة الدعارة اسطنبول (القسطنطينية ) وتذهب اموالها غنائم للمسلمين الفاتحين يقتسموها ولانها اموال حرام لن يستمتعوا بها بل سيتركوها لظهور الدجال الحقيقى بعد الدجال الغبى اردوغان
    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ الرُّومُ بِالْأَعْمَاقِ أَوْ بِدَابِقٍ ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنَ الْمَدِينَةِ ، مِنْ خِيَارِ أَهْلِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ ، فَإِذَا تَصَافُّوا ، قَالَتِ الرُّومُ : خَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الَّذِينَ سَبَوْا مِنَّا نُقَاتِلْهُمْ . فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ : لَا ، وَاللهِ لَا نُخَلِّي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا . فَيُقَاتِلُونَهُمْ ، فَيَنْهَزِمُ ثُلُثٌ لَا يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا ، وَيُقْتَلُ ثُلُثُهُمْ ، أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللهِ ، وَيَفْتَتِحُ الثُّلُثُ ، لَا يُفْتَنُونَ أَبَدًا ، فَيَفْتَتِحُونَ قُسْطَنْطِينِيَّةَ ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْغَنَائِمَ ، قَدْ عَلَّقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ ، إِذْ صَاحَ فِيهِمِ الشَّيْطَانُ : إِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِي أَهْلِيكُمْ ، فَيَخْرُجُونَ ، وَذَلِكَ بَاطِلٌ ، فَإِذَا جَاءُوا الشَّأْمَ خَرَجَ ، فَبَيْنَمَا هُمْ يُعِدُّونَ لِلْقِتَالِ ، يُسَوُّونَ الصُّفُوفَ ، إِذْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَّهُمْ ، فَإِذَا رَآهُ عَدُوُّ اللهِ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ ، فَلَوْ تَرَكَهُ لَانْذَابَ حَتَّى يَهْلِكَ ، وَلَكِنْ يَقْتُلُهُ اللهُ بِيَدِهِ ، فَيُرِيهِمْ دَمَهُ فِي حَرْبَتِهِ ) رواه مسلم في ” صحيحه ” (2897) من طريق سليمان بن بلال ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة رضي الله عنه .

    الحديث الثاني :

    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( سَمِعْتُمْ بِمَدِينَةٍ جَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَرِّ وَجَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَحْرِ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَغْزُوَهَا سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ بَنِي إِسْحَاقَ ، فَإِذَا جَاءُوهَا نَزَلُوا ، فَلَمْ يُقَاتِلُوا بِسِلَاحٍ وَلَمْ يَرْمُوا بِسَهْمٍ ، قَالُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ ، فَيَسْقُطُ أَحَدُ جَانِبَيْهَا الَّذِي فِي الْبَحْرِ ، ثُمَّ يَقُولُوا الثَّانِيَةَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ . فَيَسْقُطُ جَانِبُهَا الْآخَرُ . ثُمَّ يَقُولُوا الثَّالِثَةَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ . فَيُفَرَّجُ لَهُمْ ، فَيَدْخُلُوهَا فَيَغْنَمُوا ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْمَغَانِمَ إِذْ جَاءَهُمُ الصَّرِيخُ ، فَقَالَ : إِنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَرَجَ ، فَيَتْرُكُونَ كُلَّ شَيْءٍ وَيَرْجِعُونَ ) رواه مسلم في ” صحيحه ” (2920) .

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