الدينار يُعاود الانخفاض أمام الدولار..ومصادر توضح السبب

ارتفعت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن اليوم الأحد، بسبب توقف عمل منظومة الأغراض الشخصية المخصصة لمبيعات الـ10 آلاف دولار في مصرف ليبيا المركزي بسبب أعمال الجرد.

وتداول التجار الدولار عند الساعة الرابعة بـ4.43 دنانير مرتفعا بذلك 16 قرشا مقارنة مع إغلاق السبت، كما ارتفع سعر صرف اليورو في السوق السوداء بمدينة زليتن وتم تداوله بـ4.85 دنانير مرتفعا 17 قرشا، وشملت حالة الارتفاع هذه الذهب كسر عيار 18 وبيع الغرام الواحد منه بـ166 دينارا.

وارتفع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدينار في المنطقة الحدودية امساعد وتم تداوله بـ28 قرشا، كما ارتفعت قيمة الدينار التونسي وتم تداوله بـ1.58 دينار كما ارتفعت الليرة التركية عن قيمتها وتم تداولها بـ71 قرشا.

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