باشاغا يُحذر العرب من خطورة الوضع في ليبيا

قال وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، إن بعض الدول اتخذت مواقف سلبية تجاه حكومته، تدعم الخارجين عن القانون والمنقلبين على الشرعية ودعاة الحرب، معلنا رفضه وتنديده لمثل هذه السياسات.

وحذر باشاغا، في كلمة له أمام مؤتمر وزراء الداخلية العرب في تونس، اليوم الأحد، من تداعيات الوضع في ليبيا، مبينا أنه سينعكس على دول الجوار والمنطقة بأسرها ما لم تتحرك الدول العربية لمساعدتها.

واستعرض باشاغا في كلمته إنجازات وزارته، مشيرا إلى أنها تصدت لعصابات الاتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة وموجات الهجرة غير القانونية، موضحا أن دول الجوار لم تسجل أي اختراقات أمنية مصدرها ليبيا.

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