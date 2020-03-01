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باشاغا يُحذر العرب من خطورة الوضع في ليبيا

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، إن بعض الدول اتخذت مواقف سلبية تجاه حكومته، تدعم الخارجين عن القانون والمنقلبين على الشرعية ودعاة الحرب، معلنا رفضه وتنديده لمثل هذه السياسات.

وحذر باشاغا، في كلمة له أمام مؤتمر وزراء الداخلية العرب في تونس، اليوم الأحد، من تداعيات الوضع في ليبيا، مبينا أنه سينعكس على دول الجوار والمنطقة بأسرها ما لم تتحرك الدول العربية لمساعدتها.

واستعرض باشاغا في كلمته إنجازات وزارته، مشيرا إلى أنها تصدت لعصابات الاتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة وموجات الهجرة غير القانونية، موضحا أن دول الجوار لم تسجل أي اختراقات أمنية مصدرها ليبيا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • وهل يوجد فى ليبيا من هو اسوأ منك يستحق الاعدام فى ميدان عام رجما بالحجارة ياخوانى ياحقير جلبت مرتزقة من سوريا ومحتل تركى قذر وتطلب الامريكان ان يحتلوا ليبيا ولكن لسوء حظك هم يهربوا الان من افغانستان بعد احتلال 18 سنة وهزمتهم طالبان فالمتغطى بالامريكان او اردوغان عريان ومكانكم الطبيعى اما فى القبور او السجون

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