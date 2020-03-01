افتتاح المقر الجديد للأمانة العامة لجمعية الهلال الأحمر في طرابلس

أقيم اليوم الأحد، حفل افتتاح المقر الجديد للأمانة العامة لجمعية الهلال الأحمر الليبي في مدينة طرابلس، بحضور عدد من المسؤولين والمتطوعين بالجمعية، ووكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني العميد خالد مازن.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الدكتور أسامة الفاضلي وعددا من رؤساء فروع ومديري الإدارات والمكاتب وأعضاء الجمعية وعميد بلدية طرابلس المركز ناصر الكريو كانوا في استقبال العميد خالد مازن لدى وصوله إلى مقر الحفل.

وأضافت وزارة الداخلية أن حفل الافتتاح ألقيت خلاله العديد من الكلمات من قبل عدد من المسؤولين والتي أشادت بالدور الهام الذي تقوم به جمعية الهلال الأحمر الليبي وفروعها المنتشرة في مختلف مناطق البلاد.

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