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تعرف على الأرقام.. وزارة العمل بحكومة الوفاق تكشف أعداد الموظفين والباحثين المسجلين لديها

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

طرابلس-العنوان

كشف مركز المعلومات والتوثيق التابع لوزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق أن عدد الموظفين المسجلين بقاعدة البيانات بحسب الرقم الوطني حتى نهاية ديسمبر 2019 بلغ أكثر من 2 مليون موظف، بينما تجاوز عدد الباحثين عن العمل مليون باحث.

وأفاد المركز، أن إجمالي العدد بلغ (2.300.179) موظف، بينهم (1.701.093) موظفين مسجلين بالجهاز الإداري و (599.086) موظفين خارج الجهاز الإداري.

كما كشف المركز، أن عدد الباحثين عن العمل المسجلين ضمن منظومات وزارة العمل والتأهيل في كامل ربوع ليبيا، حتى نهاية العام 2019 بلغ (118.018) باحث وباحثة.

وأوضح المركز، أن توزيع الباحثين عن العمل المسجلين بحسب المناطق بلغ في المنطقة الجنوبية عدد (13.508) باحثين، في حين بلغ عدد الباحثين في المنطقة الشرقية عدد (7330) باحثًا، فيما بلغ عدد الباحثين عن المنطقة الغربية عدد (65.196) باحث وعن المنطقة الوسطى عدد (31.984) باحثين.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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    -لجنة الاتصال الخارجي الليبي – بالشءون العامة والعلاقات الدولية .:
    1 مارس، 2020 الساعة 9:28 م
    -بالله سمعنا ان المطار طرابلس العالمي – في شركة صينية تسال عن إمكانيات الدولة الامنية في العاصمة طرابلس – لوضع حجر للأساس للبدء في الاعمال التشييد والبناء ووضع الأجهزة وتعبيد وانارة المهابط للطيران المدني ووضع الأجهزة الخاصة بالأبراج المراقبة الجوية –
    – هل ادارة حكومة الوفاق والمجتمع المدني مستعدون بفرق العمل وتوفير مواد البناء والتعمير في مطار طرابلس العالمي الجديد …؟!!!
    توجد حوالي ثلاث او اربع شركات صينية مقاولة تتنافس للحصول على العرض للبدء والاطلاع على خراءط العمل الإنشاءي لمطار طرابلس العالمي وتحديد مدة التنفيذ …؟!!! هذه الشركات تحتاج للمتابعة والانتباه من ادارات الحكومة المدنية لإكمال المشروع على احسن وجه.

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