تعرف على الأرقام.. وزارة العمل بحكومة الوفاق تكشف أعداد الموظفين والباحثين المسجلين لديها

طرابلس-العنوان

كشف مركز المعلومات والتوثيق التابع لوزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق أن عدد الموظفين المسجلين بقاعدة البيانات بحسب الرقم الوطني حتى نهاية ديسمبر 2019 بلغ أكثر من 2 مليون موظف، بينما تجاوز عدد الباحثين عن العمل مليون باحث.

وأفاد المركز، أن إجمالي العدد بلغ (2.300.179) موظف، بينهم (1.701.093) موظفين مسجلين بالجهاز الإداري و (599.086) موظفين خارج الجهاز الإداري.

كما كشف المركز، أن عدد الباحثين عن العمل المسجلين ضمن منظومات وزارة العمل والتأهيل في كامل ربوع ليبيا، حتى نهاية العام 2019 بلغ (118.018) باحث وباحثة.

وأوضح المركز، أن توزيع الباحثين عن العمل المسجلين بحسب المناطق بلغ في المنطقة الجنوبية عدد (13.508) باحثين، في حين بلغ عدد الباحثين في المنطقة الشرقية عدد (7330) باحثًا، فيما بلغ عدد الباحثين عن المنطقة الغربية عدد (65.196) باحث وعن المنطقة الوسطى عدد (31.984) باحثين.