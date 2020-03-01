الثني يفتتح مقر جهاز الأمن الداخلي والإدارة العامة للبحث الجنائي بعد صيانتهما

تتواصل لليوم الثاني زيارة رئيس الحكومة عبد الله الثني إلى مدينة الكفرة، والتي قام خلالها بالوقوف على أوضاع المدينة والجنوب الشرقي وتدشين عدد من المشاريع.

وبحضور وزير التعليم ووزير الصحة ورئيس جهاز الأمن الداخلي وأعيان ومسؤولي المدينة ومدير مديرية أمن الكفــــرة ورئيس جهاز الشرطة القضائية بالكفــــرة، افتتح رئيس الحكومة اليوم مقر جهاز الأمن الداخلي والإدارة العامة للبحث الجنائي، وذلك بعد أعمال الصيانة التي أجريت خلال الفترة الماضية لهذه الأجهزة للقيام بالدور المنوط بها، حيث أثنى رئيس الحكومة على الدور الفعال لهذه الأجهزة متمنيا لها مزيدا من العطاء.

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