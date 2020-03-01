طقس ليبيا: توقعات الاحوال الجوية للمنخفض القادم يوم الثلاثاء وفرص هطول الامطار

توقع خبراء الارصاد في تقارير حول حالة الطقس في ليبيا بشأن المنخفض الجوي القادم يوم الثلاثاء أنه وفقاً للتحديثات الاخيرة فتشير إلى عبور جبهة رعدية باردة يوم الثلاثاء على أغلب مناطق الشمال الغربي، مصحوبة برياح نشطة وأمطار متوسطة إلى جيدة، وتنتقل الجبهة الباردة خلال فترة الليل إلى سهل بنغازي والجبل الأخضر مصحوبة بأمطار خفيفة إلى متوسطة.

وفي التفاصيل اشارت التقارير إلى أنه من المتوقع يوم الثلاثاء 3 من شهر مارس أن يكون هنالك منخفض جوي سريع تاثيره سيكون يوم الثلاثاء على المنطقة الغربية وجبل نفوسة والدواخل بتكاثر للسحب ونزول الغيث النافع بشكل متفرق مع ريح نشطة مثيرة للاتربة ببعض المناطق.

وبحسب التقارير فإنه من المتوقع أن تكون الامطار خلال المنخفض الجوي القادم مابين “خفيف ومتوسط” مع إحتمال نزول التبروري على بعض المناطق.

ووفقا للتقارير فتنتقل التقلبات إلى المناطق الشرقية والجبل الاخضر والجنوب يومي الاربعاء والخميس، والامطار المتوقع هطولها على المنطقة الشرقية مابين متوسطة وجيدة، وبشكل متفرق خصوصاً بمرتفعات الجبل الاخضر مع ريح نشطة وإنخفاض لدرجات الحرارة. والله أعلم.

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