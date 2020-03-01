عبد العزيز: المؤتمر الوطني دعم شباب بنغازي ودرنة وعلينا اتخاذ نهج طالبان

سامر أبو وردة – بوابة إفريقيا الإخبارية |

01 March, 2020

أكد عضو المؤتمر الوطني العام السابق محمود عبد العزيز الورفلي، قيام المؤتمر الوطني بدعم المجموعات التي كانت تحارب الجيش الليبي في بنغازي ودرنة، قائلا: “كنا ندعم شباب بنغازي ودرنة، وراسلنا دولا وسافرنا وحاولنا توفير كل الإمكانيات، وكنا نقاتل حفتر في سيدي فرج وبوهديمة ووسط البلاد في بنغازي”

وأضاف عبد العزيز، في لقاء تلفزيوني السبت، عبر قناة “التناصح” تابعته بوابة إفريقيا الإخبارية، أن اتفاق الصخيرات جرد ثوار فبراير من قوتهم السياسية، متسائلا: “ما هي القوة السياسية لمجلس الدولة؟”

وطالب عبد العزيز الحكومة بمصارحة الثوار وأهالي طرابلس بحقيقة الوضع، مضيفا: “إما أن يرحلوا ويتركوا إدارة أو عليهم تشكيل حكومة حرب لرد ما وصفه بـ “العدوان”

ودعا عبد العزيز حكومة الوفاق إلى السير على نهج حركة “طالبان”، قائلا: “18 سنة طالبان تحارب الأمريكان، قالوا عليهم إرهابيين ووضعوهم في القائمة الحمراء، الآن وقعوا معهم اتفاق سلام”، مردفا: “يجب أن يكون عندنا هذه النظرة”