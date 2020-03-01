وزيرة الشؤون الاجتماعية في الحكومة الليبية تستلم التقرير النهائي حول ملف عودة المهجرين بالخارج

بنغازي 01 مارس 2020 (وال)- تسلمت معالي وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة الليبية الدكتور “فتحية علي حامد” اليوم الأحد، التقرير النهائي حول ملف عودة المهجرين بالخارج تحديدًا جمهورية مصر العربية.

هذا وقد استملت معالي الوزيرة بمكتبها بمقر ديوان الوزارة بمدينة بنغازي، من فريق عمل البرنامج الوطني لعودة المهجرين بالخارج والمكلف من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء، والذي تضمن حصر العائلات المهجرة وعددها والبيانات المستوفية عليها، حتى تتمكن الحكومة الليبية من البدء في إجراءات العودة الطوعية بشكل منظم، يحقق الاستقرار لجميع المهجرين داخل وطنهم الأم. (وال- بنغازي) ع ع/ ر ت

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