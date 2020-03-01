وزيرة الشؤون الاجتماعية في الحكومة الليبية تبحث إعادة افتتاح معاهد الخدمة الاجتماعية

بنغازي 01 مارس 2020 (وال)- استقبلت وزيرة الشؤون الاجتماعية في الحكومة الليبية الدكتور فتحية علي حامد اليوم الأحد، وكيل وزارة التعليم العالي الدكتور فاطمة عبد الله الغالي، ومدير الإدارة القانونية بالوزارة السيد صلاح الجديد.

هذا وناقشت الوزيرة خلال اللقاء عقدته بمكتبها في مقر ديوان الوزارة بمدينة بنغازي، إعادة افتتاح معاهد الخدمة الاجتماعية، وتوفير كوادر من الأخصائيين الاجتماعيين في المؤسسات الاجتماعية. (وال- بنغازي) ع ع/ ر ت

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