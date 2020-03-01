الكشف على 3 سفن بميناء مصراتة ولا تسجيل لحالات اشتباه بفيروس كورونا

أعلن مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ ميناء مصراتة البحري سالم السفتي، عن الكشف على 3 سفن اليوم الأحد.

وأكد السفتي، في تصريحات لمكتب الإعلام والتوثيق بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، عدم تسجيل حالات اشتباه لأي أعراض لأمراض تنفسية، خاصة فيروس كورونا المستجد.

وكان المدير العام للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بدرالدين النجار، جدد اليوم التأكيد على خلو البلاد من أية إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، مشيرًا إلى أن «المركز واجه صعوبات في عزل حالة الاشتباه الوحيدة التي تم تسجيلها بسبب عدم قبول أي مستشفى الحالة رغم عدم تأكيد إصابته بالمرض».

مركز مكافحة الأمراض: صعوبات تعرقل الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا»

وأوضح النجار في تصريح هاتفي إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، أن «هناك تخوفًا كبيرًا من تخصيص غرف عزل في بعض المستشفيات، وهناك مَن يعارضون إنشاءها في بعض المدن»، مضيفًا: «المركز لم ينشئ أكثر من ثلاث غرف في كل من مستشفيات امساعد والمركز الطبي بنغازي ومعيتيقة بطرابلس، وباقي المدن ترفض التعاون معنا»، مطالبًا بضرورة «تكاتف الجهود من أجل المساعدة في احتواء المرض حال ظهوره».

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