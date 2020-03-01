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“هزة كهربائية” تقطع المياه عن أحياء بطرابلس

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، تعرض حقل آبار الحساونة الشرقي لـ”هزة” بالشبكة الكهربائية يوم السبت، نتج عنها توقف الآبار عن العمل ونقص في الإمداد المائي للمدن وانقطاع المياه عن بعض الأحياء في طرابلس.

وأكد الجهاز في إدراج بصفحته في “فيسبوك”، عودة تشغيل آبار حقل الحساونة الشرقي، حيث من المقرر أن تصل معدلات ضخ المياه المعتادة إلى كافة أحياء مدينة طرابلس، الاثنين.

وطمأن الجهاز المواطنين بأنه بدأ في إعادة تشغيل آبار الحقل وضخ المياه ومن المتوقع عودة معدلات ضخ المياه المعتادة لكافة المناطق يوم الاثنين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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