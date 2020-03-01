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قنونو: هذه آخر التطورات العسكرية في محاور طرابلس

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال الناطق الرسمي باسم قوات الوفاق محمد قنونو، إن قوات الوفاق البرية تحركت في هجوم التحمت فيه قوات المنطقة العسكرية الغربية وطرابلس والوسطى، بعد أن رصدت تحرك قرابة الـ 70 آلية تابعة للجيش الليبي خلال اليومين الماضيين، قادمين من ترهونة إلى العربان ومنها إلى الهيرة، ثم حاولوا التقدم إلى العزيزية.

وأضاف قنونو، خلال الإيجاز الصحفي لعملية بركان الغضب، الأحد، أنه تم القبض على عدد من عناصر الجيش الليبي، ومقتل 8 منهم مع تدمير 6 آليات عسكرية.

وتابع: “في محور عين زارة، استهدفت قواتنا منصة صواريخ كانت تستهدف مطار معيتيقة وأحياء عدة من طرابلس في أوقات سابقة، و دمرت مدرعة بمن فيها،  وفي محور السواني، استهدفت قواتنا مجموعة من المشاة يحتمون بدبابتين اثنين و 3 مدرعات، و أحبطت مساعيهم بعد تدميرها 3 آليات مسلحة و قضت على ما لا يقل عن 15 عنصراً منهم”، مردفا،  أن قوة تأمين وحماية الطريق الساحلي ألقت القبض على عنصرين من الجيش الليبي.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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