سلامة: السلم يتطلب التنازل.. والحرب دمار

أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، أن السلم يتطلب التنازل والاعتراف بالآخر والقبول به والاستماع إليه ومشاركته في أحزانه ومخاوفه.

وقال سلامة، خلال رسالة وجهها للمشاركات والمشاركين بدورة تدريبية ينظمها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي بعنوان “نحو مصالحة وطنية في ليبيا”، من جنيف، إن مهمة العاملين في البعثة دائما ما تدعو للسلم، والذين اختاروا طريق البناء والسلام، مبينا أن الدعوة للسلم من أصعب الدعوات، على عكس الدعوة للعنف.

وأضاف سلامة، أن “الحرب فعل، والسلم فعل، يتطلب العناية الدائمة، لذلك الحرب دمار والسلم بناء، وكلاهما فعل.. السلام لا يعقد فقط بين أبناء السياسة ولا بين حملة البندقية، السلام أمر يجب أن يعم كل شرائح المجتمع”.

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