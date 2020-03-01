باشاغا يلتقي بالرئيس التونسي على هامش مؤتمر وزراء الداخلية العرب

أخبار ليبيا24

التقى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، اليوم الأحد، مع الرئيس التونسي قيس سعيد على هامش الدورة السابعة والثلاثين لمؤتمر وزراء الداخلية العرب المنعقدة في تونس.

وجرى، خلال اللقاء بحسب مكتب الإعلام لوزارة الداخلية، دراسة العلاقات الثنائية بين ليبيا وتونس وعلى رأسها التعاون الأمني.

وكان باشاغا، قد دعا في كلمته بالدورة السابعة والثلاثين لمؤتمر وزراء الداخلية العرب، إلى ضرورة أن تتدارس الأمة العربية أمنها وسبل نجاحها ومستقبل بقائها واستقرارها بالرغم ما يجتاح حاضرها من أخطار متنامية وتهديدات متعددة.

وقال باشاغا، “إن ما تمر به الأمة العربية من أخطار وأزمات سياسية وأمنية وحروب داخلية قد أضعفت كاهل حماة الوطن، وساهمت بشكل مباشر في تغول قوى الشر والجريمة وفرضت علينا الكثير من الأعباء والصعوبات”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24