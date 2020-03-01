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إطلاق مشروع للطاقة الشمسية في الكفرة

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعد افتتاحه مجموعة من المشاريع الخدمية في الكفرة، وضع رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني الأحد حجر الأساس لمشروع محطة الطاقة الشمسية بالمدينة، لتوليد الكهرباء بقدرة إنتاجية 100 ميجاوات.

ورافق الثني خلال زيارته لموقع المشروع المرتقب، رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة فخري المسماري، وعضو مجلس النواب عن مدينة الكفرة جبريل اوحيدة، ووزيرا التعليم والصحة فوزي بومريز، وسعد عقوب.

وأوضحت الحكومة الليبية أن الهيئة العامة للكهرباء ستتولى الجانب الإشرافي، وسط توقعات أن تعمل شركة صينية على التنفيذ.

ومن المنتظر أن يسهم المشروع مستقبلا في استقرار الشبكة الكهربائية المغذية للمشاريع الزراعية بالمدينة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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