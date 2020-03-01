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صباح الحاج: «النواب» يناقش اليوم «تجاوزات البعثة الأممية» حول اللجنة المشكلة للمشاركة في الحوار السياسي

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قالت نائب مقرر مجلس النواب صباح جمعة الحاج، إن المجلس سيناقش اليوم الإثنين، «تجاوزات البعثة الأممية لقرار المجلس حول اللجنة المشكلة منه للمشاركة في الحوار السياسي».

وتابعت الحاج، في اتصال خاص إلى «بوابة الوسط»، أن المجلس سيناقش مراجعة قرار المشاركة في المسار السياسي بجنيف من عدمه، خاصة بعد «تجاوز المبعوث الأممي غسان سلامة لقراراته».

وأشارت الحاج إلى أن البعثة لم تتواصل معها شخصيا، مؤكدة أنها كانت ستشارك ضمن وفد النواب المشارك في الحوار السياسي.

مقرر مجلس النواب تكشف سبب تعليق المشاركة في الحوار السياسي بجنيف

والحوار السياسي هو أحد مخرجات مؤتمر برلين بخصوص الأزمة الليبية، بجانب الحوارين الأمني والاقتصادي وكلها ترعاها الأمم المتحدة.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • على مجلس النواب اصدار قرار باعتبار غسان سلامة غير نزيه او محايد ويدعم الارهاب ومخاطبة برلمانات الدول الكبرى لدعم مجلس نواب الشعب والضغط على حكوماتها لاستبعاد الارهابى سلامة

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