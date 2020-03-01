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المسماري: جويلي يجند سجناء جنائيين للقتال ضد الجيش الليبي

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي، أحمد المسماري، إنه في اطار متابعة ورصد الجيش الليبي لتحركات المجموعات التابعة للوفاق غرب طرابلس، تم رصدنا قيام آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية التابعة للوفاق أسامة جويلي بتجنيد السجناء والمحكومين في قضايا جنائية منها القتل والسرقة للقتال ضد الجيش الليبي.

وأضاف المسماري، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل “فيس بوك” صباح الإثنين، أن جويلي قدم للسجناء وعود بالعفو عنهم وتخفيف عقوباتهم نظير ذلك، وذلك بعد الخسائر الكبيرة التي لحقت بقوات الوفاق في الأيام الماضية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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