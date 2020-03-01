2 مارس 2001: تأسيس الاتحاد الأفريقي في سرت

في مثل هذا اليوم 2 مارس من العام 2001 اختتم قادة ورؤساء حكومات 46 دولة أعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية قمتهم الاستثنائية في مدينة سرت الليبية بإعلان مولد اتحاد أفريقي كان قد تبنى فكرته بحماس الزعيم الليبي معمر القذافي ،و “تم الإعلان عن قيام الاتحاد الأفريقي بفضل الإرادة السياسية للمشاركين الذين وقفوا يصفقون لذلك”.

وكان متوقعا أن لا يعلن عن قيام الاتحاد الأفريقي إلا بعد مصادقة برلمانات 36 دولة من بين الثلاثة والخمسين دولة الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية كما ينص على ذلك ميثاق المنظمة.

وقال أمين عام منظمة الوحدة الأفريقية سالم أحمد سالم إن زعماء 31 بلدا فقط صادقوا على المشروع، وأضاف “إنه قرار سياسي اتخذ اليوم الجمعة في سرت، ولكن الميلاد الحقيقي للاتحاد سيدخل حيز التطبيق عندما تصادق 36 دولة على الاتفاق، وهو ما سيجري قريبا”. يشار إلى أنه يتعين موافقة ثلثي الدول الأعضاء على الأقل على الميثاق الخاص بالاتحاد قبل وضع هذه الخطة الطموح موضع التنفيذ.

وشارك 34 رئيس دولة و10 رؤساء حكومة ووزراء خارجية في القمة الأفريقية الطارئة التي بدأت أعمالها في سرت بناء على دعوة من الزعيم الليبي، الذي قال في افتتاح القمة إنه ليس هناك أي عائق يقف في طريق الوحدة الأفريقية.

في 25 مابو 1963 في أديس أبابا، إثيوبيا، وافقت 32 دولة أفريقية حققت الإستقلال في ذلك الوقت لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية،. وانضم 21 عضوا تدريجيا لتصل إلى ما مجموعه 53 دولة منذ إنشاء الإتحاد الأفريقي

كانت منظمة الوحدة الأفريقية تعمل على أساس ميثاقها والمعاهدة المؤسسة للجماعة الإقتصادية الأفريقية (المعروفة باسم معاهدة أبوجا) عام 1991 وأجهزتها الرئيسية هي مؤتمر رؤساء الدول والحكومات، ومجلس الوزراء والأمانة العامة وكذلك لجنة الوساطة والتوفيق والتحكيم. اللجنة الاقتصادية والاجتماعية. لجنة الصحة للتربية والعلم والثقافة ولجنة الدفاع. تم استبدال لجنة الوساطة والتوفيق والتحكيم بآلية منع النزاعات وإدارتها وتسويتها في عام 1993.

خلال تسعينات القرن الماضي، ناقش القادة ضرورة تعديل هياكل منظمة الوحدة الأفريقية لتعكس تحديات عالم متغير. في عام 1999، أصدر رؤساء الدول والحكومات بمنظمة الوحدة الأفريقية إعلان سرت الذي يدعو إلى إنشاء اتحاد أفريقي جديد بتحريض مباشر وجهود موصولة من الزعيم الليبي معمر القذافي

كانت الرؤية للإتحاد بناء على عمل منظمة الوحدة الأفريقية من خلال إنشاء الهيئة التي يمكن أن تسرع بعملية التكامل في أفريقيا، ودعم وتمكين الدول الأفريقية في الإقتصاد العالمي ومعالجة المشاكل الإجتماعية والإقتصادية والسياسية المتعددة الجوانب التي تواجه القارة. في المجموع، تم عقد أربعة اجتماعات للقمة في الفترة التي تسبق الإطلاق الرسمي للاتحاد الأفريقي:

• قمة سرت (1999)، التي إعتمدت إعلان سرت والدعوة إلى إنشاء الاتحاد الأفريقي

• قمة لومي (2000)، التي اعتمدت القانون التأسيسي للإتحاد الأفريقي

• قمة لوساكا (2001)، التي صاغت خريطة الطريق لتنفيذ الإتحاد الافريقي

• قمة ديربان (2002)، التي أطلقت الإتحاد الأفريقي وعقد أول قمة لرؤساء الدول والحكومات.

تم دمج عدد كبير من هياكل منظمة الوحدة الأفريقية في اللإتحاد الأفريقي. وبالمثل، فإن العديد من الإلتزامات الأساسية لمنظمة الوحدة الأفريقية والقرارات والأطر الاستراتيجية إستمرت في صياغة سياسات الإتحاد الأفريقي. وبالرغم من أن البصمة لمنظمة الوحدة الأفريقية لا تزال قوية، أنشأ القانون التأسيسي للإتحاد الأفريقي والبروتوكولات عددا كبيرا من هياكل جديدة، سواء على مستوى الأجهزة الرئيسية أومن خلال مجموعة من اللجان الفنية والفرعية الجديدة تطورت العديد منها منذ عام 2002 وبعضها لا يزال قيد التطوير. اللغات بموجب المادة 11 من بروتوكول القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، اللغات الرسمية للإتحاد الأفريقي وجميع مؤسساتها هي العربية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية والإسبانية والسواحيلية وأي لغة أفريقية أخرى. لغات العمل في الإتحاد الافريقي هي العربية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية.

يتألف شعار الإتحاد الأفريقي من أربعة عناصر. سعف النخيل على جانبي الدائرة برمز للسلام. الدائرة الذهبية ترمز للثروة والمستقبل المشرق لأفريقيا. خريطة أفريقيا بلا حدود في الدائرة الداخلية تعني الوحدة الأفريقية. والحلقات المتشابكة الحمراء الصغيرة عند قاعدة الشعار ترمز للتضامن الأفريقي والدماء التي سفكت من أجل تحرير أفريقيا.

اعتمد علم الاتحاد الأفريقي الحالي في يونيو 2010 في الدورة العادية الثانية عشرة لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات. التصميم عبارة عن خريطة القارة الأفريقية باللون الأخضر الداكن فوق شمس باللون الأبيض، وتحيط بها دائرة من 54 نجمة خماسية الشكل وذهبية على خلفية حقل أخضر داكن اللون. الخلفية الخضراء ترمز إلى الأمل في أفريقيا، والنجوم تمثل الدول الأعضاء في الإتحاد الأفريقي.

مثل الإعلان عن قيام الاتحاد الأفريقي في قمة سرت الثانية بليبيا كبديل لمنظمة الوحدة الأفريقية خطوة مهمة وجديدة على طريق إحياء حركة الجامعة الأفريقية أو (البان أفريكانز ) والتي برزت في أواخر القرن التاسع عشر, وبدأت مؤثراتها في أوائل القرن العشرين على يد مثقفين زنوج من ديبواه وجارفي وغيرهم, ثم تطورت داخل القارة الأفريقية على يد زعماء وطنيين مثل نكروما وموديبوكيتا وسيكوتوري وعبد الناصر. غير أن المفارقة التاريخية في إحياء (البان أفريكانزيم) هذه المرة هي أن ما انتهت إليه أفكار نكروما في الخمسينيات والستينيات عن الولايات المتحدة الأفريقية من اختزال تمثل في تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية عام 1963 التي تعبر عن ارادات مستقلة للدول المنضوية فيها, ونفس الأمر تقريباً انتهى إليه المشروع الطموح للزعيم الليبي معمر القذافي حول ولايات متحدة إفريقية حيث انتهى الأمر إلى إقرار اتحاد أفريقي عبارة عن كيان كونفدرالي (تعاهدي) يقترب إلى حد ما من صورة الاتحاد الأوروبي.

ولعل هذا التشابه في اختزال مشروعي نكروما والقذافي اللذين يمثلان سقفاً لطموحات حركة البان أفريكانزيم إلى صيغ براجماتية تحفظ للدول الأفريقية استقلاليتها يطرح استفهامات عديدة أبرزها, كيف كان كل من مشروع نكروما, ومشروع القذافي, يمثلان جزءاً من تطور حركة (البان أفريكانزيم), ولماذا لم يتم تجسيد الشكل المثالي للحركة (ولايات متحدة أفريقية) وما الفرق بين كل من المشروعين, نكروما الذي انتهى إلى منظمة الوحدة الأفريقية عام ,1963 والقذافي الذي انتهى إلى الاتحاد الافريقي

نشأت حركة (البان أفريكانزيم) في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين على يد مجموعة من المثقفين الزنوج في الدول الغربية الذين رفضوا الاضطهاد والعنصرية التي تمارس آنذاك تجاه الجنس الأسود حيث لم يحظ الزنوج بأية حقوق آدمية, وقد دفع ذلك هؤلاء المثقفين إلى بلورة عدد من الأفكار حول رفض العنصرية والمطالبة بالمساواة للجنس الأسود مع الأجناس الأخرى, وقد أعطيت هذه الأفكار أبعاداً حركية ومؤسسية (حركة البان أفريكانزيم) من خلال مؤتمرات بدأت عام 1900 على يد سيلفستر ويلمز ثم انتقلت لوليم ديبواه الذي أعطى الحركة أبعاداً أيديولوجية أعمق بتحديد الهدف من قيامها وهو (التفاهم والتعاون الفكري بين كل الجماعات من أصل زنجي من أجل تحقيق التحرير المادي والروحي للشعوب الزنجية)., وقد عقد ديبواه عدة مؤتمرات في بروكسل ولشبونة ونيويورك في أعوام ,1919 ,1921 ,1923 1927. غير أن اتجاه ديبواه الاعتدالي في رؤية حركة الأفريكانزيم قد واجهه اتجاه راديكالي قاده ماركوس جارفي الذي واجه العنصرية البيضاء بعنصرية سوداء,وذلك من خلال محاولته إقامة امبراطورية مستقلة للزنوج,وإقناع رئيس ليبيريا بالفكرة عام 1924 إلا أنه فشل,وانتهى به المطاف للسجن عام 1940.

وعقب مؤتمر مانشستر لمع نجم الدكتور كوامي نكروما كزعيم أفريقي وغاني تبنى أفكار حركة (البان أفريكانزيم) وجسدها من خلال إعلانه عن مشروعه (الولايات المتحدة الأفريقية) التي تعني لديه نظاماً مالياً واقتصادياً وسياسياً وأمنياً أفريقيا موحدا. وحاول نكروما البدء بتطبيق أفكاره في غرب أفريقيا من خلال تكوين الاتحاد الفيدرالي لغرب أفريقيا حتى يكون نواة للولايات المتحدة الأفريقية, كما نظم نكروما أول مؤتمر للدول الأفريقية المستقلة بأكرا 1958 والذي شاركت فيه جميع الدول الأفريقية المستقلة آنذاك بما فيها الدول العربية., وفي ظل هذه الأجواء ساد شعور لدى الأفارقة بضرورة الوحدة, فانعقدت مؤتمرات للشعوب الأفريقية في تونس 1960 والقاهرة عام 1961 . غير أن أفكار نكروما لم تحظ بتأييد غالبية الدول الأفريقية, وبرزت آنذاك اتجاهات متعددة, فمنها من أيد تلك الأفكار مثل سيكوتوري في غينيا وموديبو كيتا في مالي وتمت بلورة هذا الاتجاه في مجموعة (الدار البيضاء) التي كانت تضم بالإضافة لهاتين الدولتين الجمهورية العربية المتحدة والمغرب وليبيا والجزائر بحكومتها الموقتة. أما (الاتجاه الرافض) أو ما يطلق عليه المحافظ فقد رأى أن الاندماج الكامل بين أرجاء القارة الإفريقية لابد وأن يسبقه تعاون اقتصادي إقليمي, وقاد هذا الاتجاه سنجور في السنغال وهوافييه بو انييه في ساحل العاج, وعبرت عنه كذلك في مجموعتين هما (برازفيل) التي ضمن الدول الخاضعة للاستعمار الفرنسي, ومجموعة (منروفيا) .

غير أنه بين هذين الاتجاهين ظهر اتجاه وسطي تزعمته في النهاية مصر تحت قيادة الزعيم جمال عبد الناصر وكذلك كل من الامبراطور الأثيوبي هيلاسلاسي و الرئيس الأوغندي آنذاك ميلتون اوبوتي وتلخص رأيهم في ضرورة التوفيق بين الرغبة في الوحدة الاندماجية وإقامة بنية إقليمية واقتصادية لهذه الوحدة كذلك فمن الممكن أن تتنازل الدولة عن جزء من سيادتها لانشاء جهاز أفريقي ذي سلطات محددة. وقد انتهت هذه الا تجاهات إلى إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية عام 1963 التي سعت للحفاظ على استقلال كل دولة منضمة لها, ولم ييأس نكروما بعد إنشاء المنظمة فقد طرح مشروع (الحكومة القارية الأفريقية) في المؤتمر الأول بالقاهرة عام 1964 إلا أنه تم تأجيل مناقشته إلى مؤتمر أكرا عام 1965 الذي أحاله للجنة, ثم وأد المشروع بعد الإطاحة في هذا العام بكوامي نكروما. وهكذا فإن السقف الأعلى لحركة (البان الافريكانزيم) الذي طرحه نكروما من خلال مشروعه للوحدة الاندماجية تم اختزاله إلى الحد الأدنى من التعاون بين الدول الأفريقية الذي تمثل في إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية. القذافي ومشروع (ولايات متحدة أفريقية) (1999) :

وظلت منظمة الوحدة الأفريقية منذ انشائها عام ,1963 ولعقود طويلة تنعقد بانتظام لكن بفعالية محدودة سواء في حل النزاعات المسلحة في القارة الأفريقية أو تفعيل التعاون المشترك اللهم إلا إقرار المنظمة لمعاهدة أبوجا عام 1991 التي استهدفت الوصول لاتحاد جمركي عام 2014 وسوق مشتركة عام 2020 وجماعة اقتصادية أفريقية عام 2034 وكذلك إقرار آلية منع وإدارة وتسوية النزاعات الأفريقية في قمة القاهرة يونيو 1993. وفي السنوات الأخيرة دشنت السياسة الخارجية الليبية توجهاتها الأفريقية وذلك أثر عدد من المواقف أبرزها انفراج أزمة لوكيربي, والمساندة التي أولتها الدول الأفريقية لليبيا خلال قمة واجادجو سبتمبر ,1998 وكذلك إدراك القيادة الليبية لضرورة التأقلم مع التغييرات في النظام العالمي والتي فرضت عليها انتهاج سياسة مرنة للخروج من الحصار الغربي الذي فرض على طرابلس عام 1992 و العمل من خلال التجمعات الإقليمية مثل (تجمع الساحل والصحراء الذي أنشئ بمبادرة ليبية في فبراير 1998.

وحشدت ليبيا في قمة سرت كل الأساليب التي تدفع الرؤساء الأفارقة على الموافقة على وحدة اندماجية, فقد حرصت ليبيا على دعوة جميع الرؤساء الأفارقة السابقين وأبنائهم الذين ساهموا في دفع عملية الوحدة الأفريقية (جمال عبد الناصر نكروما أحمد بن بلا مختار ولد داده ابن الرئيس لومومبا). وقد عرضت ليبيا على قمة سرت مشروعين هما : الأول يدعو لعمل وحدة أفريقية اندماجية (ولايات متحدة أفريقية) على غرار الولايات المتحدة الأمريكية, بمعنى توحيد كامل في السياسات الخارجية وهيئات الدولة من وزارات وقضاء وجيش وبرلمان موحد, ويكون للولايات المتحدة الأفريقية رئيس يتولى السلطة التنفيذية للاتحاد ويقر ترشيحه من قبل رؤساء الولايات الأعضاء.. الخ. أما المشروع الثاني فهو يتضمن إقامة اتحاد أفريقي أشبه بالاتحاد الكونفدرالي والتي تحتفظ فيه كل دولة بدستورها وقوانينها الخاصة وجيشها وعلاقاتها الخارجية غير أن لهذا الاتحاد صلاحيات اتخاذ قرارات في شأن قضايا الحرب والسلم وموارد القارة الطبيعية, وهناك برلمان للاتحاد ويضم برلمان دول الاتحاد,وكذلك محكمة عليا أفريقية تبت في النزاعات المختلفة بين الدول الأفريقية.

ورفضت الدول الأفريقية المشروع الليبي الأول الذي يجسد احياء السقف الأعلى لأفكار (البان أفريكانزيم) لأنه يقتضي ضمنياً تنازل الدول الاعضاء في الولايات المتحدة الأفريقية عن سيادتها, كما اعتبرت دول أفريقية أخرى المشروع خيالياً وغير قابل للتحقيق في ضوء المشكلات والبنى الاجتماعية والاقتصادية المفتتة للقارة الأفريقية,

ومن ابرز الدول التي رفضت المشروع الاندماجي هي الجزائر ونيجيريا وجنوب أفريقيا وهي ذات ثقل في منظمة الوحدة الأفريقية. أما المشروع الثاني (الاتحاد الأفريقي) فقد حظي بتأييد أغلبية الدول الأفريقية التي حضرت قمة سرت, غير أنها طلبت إحالته للجنة لإعداد النص النهائي للاتحاد الافريقي, ويتم عرضه في قمة لومي رقم 36 تمهيداً لإمكان التصديق النهائي عليه في قمة استثنائية أخرى بسرت. وإضافة لذلك فقد أكدت قمة سرت في قراراتها على الاسراع بتنفيذ مقررات قمة أبوجا لعام 91 وتقصير آجال الوصول للسوق الأفريقية المشتركة,

كما قررت تفعيل مؤسسات اقتصادية مثل صندوق النقد الأفريقي,والبنك المركزي الأفريقي, وسرعة إنشاء محكمة العدل الأفريقية والبرلمان الأفريقي, وتفعيل جهاز فض المنازعات بزيادة ميزانيته وتزويده بلجان للإنذار المبكر للأزمات المتوقع تفاقمها. وبعد قمة سرت سادت حالة من التوجس لدى الدول الأفريقية حتى من مشروع الاتحاد الافريقي لأنه لا يمكن الوصول لصيغة تماثل الاتحاد الأوروبي, خاصة في ظل واقع أفريقي متنافر ليس فقط بين الدول بل داخل كل دولة, كما أبدت بعض الدول مخاوفها من أن يكون الاتحاد الأفريقي تغطية للدور الجديد للقذافي في أفريقيا, أو هو رد فعل عاطفي للتأييد الأفريقي لليبيا إبان أزمة لوكيربي, وهو ما دفع البعض إلى القول إن الحفاظ على منظمة الوحدة الأفريقية بكل عيوبها أفضل من اتحاد أفريقي قد يلفظ أنفاسه في أي أزمة محتملة بين ليبيا والدول الأفريقية

وقد نجح هذا الحشد الليبي في إقرار قمة لومي للقانون التاسيسي للاتحاد الافريقي, كما قررت القمة أن يعقد القادة الأفارقة قمة استثنائية في سرت لاستكمال إجراءات التوقيع ثم التصديق عليه من قبل باقي الدول الأفريقية حيث يلزم نفاذ الاتحاد الافريقي التصديق عليه من قبل ثلثي دول منظمة الوحدة الأفريقية (36 دولة) ورغم أن 31 دولة فقط هي التي صدقت عليه حينما عقدت قمة سرت في الأول من مارس 2001 إلا أنه تم إعلان قيام الاتحاد الأفريقي بقرار سياسي اتخذته القمة وذلك حسب ما قاله سالم أحمد سالم الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية.

لم ترق الصياغة النهائية للاتحاد الأفريقي بالطبع إلى طموحات القذافي الذي كان يرغب في إقامة كيان اندماجي افريقي على غرار الولايات المتحدة الأمريكية برئيس وبرلمان بل أن هذا الاتحاد يمثل قارة يقودها مجلس من رؤساء الدول مع برلمان عموم أفريقيا ومحكمة عدل, ويؤكد القانون التأسيسي للاتحاد عدم انتهاك الحدود التي خلفها الاستعمار بين الدول الأفريقية لكنها تسمح للأعضاء بالتدخل في دولة عضو عندما تهدده حرب أهلية أو إبادة جماعية.