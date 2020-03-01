المركز الوطني لمكافحة الأمراض ينظم ندوة علمية حول فيروس كورونا

نظم المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سرت، ندوة علمية حول مرض الكورونا المستجد للتوعية بمرض الكورونا، بالتعاون مع مستشفى ابن سينا التعليمي وكلية الطب بجامعة سرت، يوم أمس الأحد.

وافتتح مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار، الندوة بكلمة مسجّلة، استعرض من خلالها خطة الإستجابة الوطنية لمجابهة خطر إنتشار فيروس الكورونا التي أقرها المركز الوطني.

من جهته، استعرض المنسق الوطني لبرنامج الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالمركز الدكتور محمد الفقيه، خطة عمل شبكة الرصد لاحتواء وتقليل خطر دخول فيروس كورونا للبلاد.

وشارك في الندوة عدد من الأخصائيين والاستشاريين من دول عربية وأجنبية مختلفة تبادلو من خلالها المعلومات حول خطورة المرض وطرق الوقاية منه.

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