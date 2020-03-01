الرقابة الصحية مصراتة وبنغازي: لا حالات اشتباه بفيروس كورونا على السفن

أفاد مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ ميناء مصراتة البحري سالم السفتي، إنه تم الكشف على 3 سفن يوم أمس الأحد، مؤكدا عدم تسجيل حالات اشتباه لأي أعراض لأمراض تنفسية.

وفي بنغازي، أوضح مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ ميناء بنغازي البحري، طارق الشريف، لمكتب الإعلام والتوثيق بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، إنه تم الكشف على السفينة “LEPTIS STAR” القادمة من كرواتيا، مؤكدا عدم تسجيل حالات اشتباه لأي أعراض لأمراض تنفسية.

وفي وقت سابق، يوم أمس، نوّه المركز الوطني لمكافحة الأمراض، إن استلام البضائع من الصين، البلد الذي انطلق منه فيروس كورونا، آمن ولا يعرِّض استلام البضائع من الصين الناس إلى خطر الإصابة بفيروس كورونا.

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