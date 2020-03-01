المسماري يتهم جويلي بتجنيد سجناء لقتال الجيش الوطني

أخبار ليبيا24

اتهم الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، آمر المنطقة العسكرية الغربية بحكومة الوفاق، اللواء أسامة جويلي، بتجنيد السجناء والمحكومين في قضايا جنائية لقتال قوات الجيش الوطني في غرب ليبيا.

وقال المسماري، في تدوينة على فيسبوك، اليوم الإثنين، “في إطار متابعتنا ورصدنا لتحركات العصابات الإرهابية في غرب طرابلس رصدنا قيام الإرهابي والمجرم مهرب الوقود أسامة جويلي بتجنيد السجناء والمحكومين في قضايا جنائية منها القتل والسرقة للقتال ضد القوات المسلحة”.

وأضاف، أن جويلي “قدّم وعودًا بالإعفاء عن المساجين بتخفيف عقوباتهم”، مشيرًا إلى أن ذلك جاء بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدتها قوات الوفاق خلال الأيام الماضية.

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