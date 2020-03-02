باشاغا يقول لنظرائه العرب بتونس إن الليبيين لن ينسوا من وقف معهم وضدهم في محنتهم

أخبار ليبيا24

قال وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، إنه أكّد خلال اجتماع وزراء الداخلية العرب في تونس بأن الليبيين لن ينسوا أبدا من وقف معهم خلال محنتهم، كما أنهم لن ينسوا أيضا أولئك الذين دعموا الخارجين عن القانون المنقلبين على الشرعية دعاة الحروب والدمار، على حد تعبيره.

وأضاف، على تويتر، أن “الليبيين لهم الحق في العيش في دولة ديمقراطية بدون تهديدات وهذا هدفنا”. وقال باشاغا، إن “الأنظمة الشمولية التي تقمع شعوبها هي من تصنع الإرهاب وتكوّن العصابات العابرة للحدود”.

وأضاف، “من المهم أن تُصبح هذه الاجتماعات أكثر جدية وأن يكون لها مخرجات صلبة داعمة لأمن وتطلعات الشعوب العربية”، مشيرًا إلى أن التحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة العربية كثيرة وتحتاج إلى وقفة جادة وتعاون مشترك بين الدول العربية.

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