«مكافحة الأمراض» ينظم ندوة علمية حول فيروس كورونا المستجد بمشاركة عربية وأجنبية

نظم المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سرت، الأحد، بالتعاون مع مستشفى ابن سينا التعليمي وكلية الطب جامعة سرت ندوة علمية للتوعية بفيروس كورونا المستجد.

وافتتح مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض أ. د. بدر الدين النجار، الندوة بكلمة مسجلة استعرض من خلالها خطة الاستجابة الوطنية لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا التي أقرها المركز الوطني.

وبحسب بيان للمركز، استعرض المنسق الوطني لبرنامج الرصد والتقصي والاستجابة السريعة د. محمد الفقيه خطة عمل شبكة الرصد لاحتواء وتقليل خطر دخول فيروس كورونا للبلاد.

شارك في الندوة عدد من الأخصائيين والاستشاريين من دول عربية وأجنبية مختلفة، تبادلوا من خلالها المعلومات حول خطورة المرض وطرق الوقاية منه.

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