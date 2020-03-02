جهاز الردع: هذه تفاصيل اغتيال الكاني والمقري (فيديو)

كيف قُتل المجرم محسن الكاني وأخيه عبدالعظيم والمدعو عبدالوهاب المقري ؟هذا الفيديو سيجيب على كل شيء…. الجهات المختصة في جهاز الردع منعت خروج المقطع وقالت ليس الوقت مناسب..منقول

Posted by ‎بركان الغضب_صرمان‎ on Sunday, March 1, 2020