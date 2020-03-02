المحجوب يطلع على آخر استعدادات لتشغيل مطار بني وليد المدني

أجرى آمر التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الوطني العميد خالد المحجوب، زيارة إلى مطار بني وليد المدني، رفقة مدير عام المطار المهندس رمضان احميد رمضان.

وتأتي الزيارة، للاطلاع على آخر الاستعدادات لتشغيل المطار في القريب العاجل، بحسب ما نشره المطار عبر صفحته على الفيسبوك.

وفي الثاني عشر من شهر فبراير الماضي، عقد رئيس مصلحة المطارات بالحكومة الليبية اجتماعا مع النائب محمد الورفلي ، وعضو المجلس التسيير بني وليد خيري بن دله ، ومدير مكتب التدريب بالمصلحة عادل عبدالقادر، لمناقشة آلية تفعيل مطار بني وليد وإمكانية فتح رحلات جوية من وإلى المطار، وتوفير بعض الإحتياجات اللازمة لتشغيل المطار.

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