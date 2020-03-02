بعد عودة الاستقرار إليها.. الحكومة الليبية تقرر جعل بنغازي مقرها الرئيسي

أخبار ليبيا24

قررت الحكومة الليبية جعل مدينة بنغازي بشكل رسمي المقر الرئيسي لعملها، وذلك ابتداءً من شهر مارس الجاري، حيث أصدر رئيس الحكومة، عبدالله الثني، يوم الأحد، القرار رقم (26) لسنة 2020 بشأن تحديد مقر عمل الحكومة الليبية.

وجاء في المادة الأولى من القرار، “يكون المقر الرئيسي لعمل الحكومة الليبية بمدينة بنغازي”، وذلك بعد أن كانت الحكومة الليبية تتخذ منذ عدة سنوات مدينة البيضاء المقر الرئيسي لعملها ثم انتقلت إلى بلدة قرنادة القريبة من البيضاء.

وتأتي هذه الخطوة بعدما باشرت الحكومة بشكل تدريجي، منذ إعلان تحرير بنغازي من الجماعات المتطرفة وعودة الأمن الاستقرار إليها، في نقل عمل عدد من وزاراتها للعمل بشكل رسمي ثاني أكبر المدن الليبية بعد العاصمة طرابلس، وذلك بعد صيانة وتدشين مقراتها.

ودشنت الحكومة في نوفمبر 2019 ديوان رئاسة مجلس الوزراء في منطقة بوعطني جنوبي بنغازي، ليكون المقر الرئيسي لها.

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