آمر التوجية المعنوي بالقيادة العامة يزور بني وليد

بني وليد – بوابة إفريقيا الإخبارية (خاص) |

02 March, 2020

قام آمر التوجية المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي خالد المحجوب، الأحد، بزيارة إلى مدينة بني وليد لتفقد مطار بني وليد المدني والعمل على تجهيزه واستئناف الرحلات به.

وقال خالد المحجوب، في تصريح خاص لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، “إن دور بني وليد كمدينة ورفلة كقبيلة عامة داعم بقوة عمليات الجيش لتحرير العاصمة ودورها لايخفى على أحد”

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وتابع: “بني وليد دائما في صف الوطن منذ 1911 وما زالوا يقدموا للوطن أغلى ما عندهم ويروون الوطن بدمائهم الطاهرة”

وتوجه المحجوب بالشكر لقبائل بني وليد، وحثهم على مواصلة الدفاع عن ليبيا في كل ربوعه من أجل تحريره من المرتزقة الأتراك، بحسب قوله.