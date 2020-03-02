القيادة العامة: الجويلي يقوم بعمليات تجنيد للمحكومين للقتال ضد الجيش

كشف الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، إن قوات الجيش رصدت تحركات للمجموعات الإرهابية في غرب طرابلس.

وأوضح المسماري، إن عمليات رصدت تمكنت من الكشف عن عمليات تجنيد للمحكومين في قضايا جنائية، منها القتل والسرقة، لأجل إقحامهم في الحرب ضد الجيش الوطني.

وأشار المتحدث باسم القائد العام، إن أسامة الجويلي يقف خلف عمليات التجنيد، مع تقديمه لوعود منها، الإعفاء عنهم وتخفيف عقوباتهم، بعد الخسائر التي تكبدتها قوات الوفاق، خلال الفترة الماضية.

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