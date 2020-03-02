أول ندوة علمية تعقد في ليبيا بعد ظهور فيروس كورونا المستجد

نظمت كلية الطب البشري بجامعة سرت ندوة علمية حول فيروس كورونا المستجد والتي تنظم لأول مرة في ليبيا وبالأخص بمدينة سرت برعاية مستشفى بن سينا التعليمي وجامعة سرت وبالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سرت وإدارة الخدمات الصحية سرت والعيادة المجمعة.

وحضر فعاليات الندوة رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر سالم ورئيس جامعة سرت الاستاد الدكتور أحمد المحجوب ووكيل الجامعة للشؤون العلمية بالجامعة الدكتور عبد السلام ابوخشم والكاتب العام للجامعة الدكتور عبدالله امهلهل ومدير عام مستشفى بن سينا التعليمي الدكتور علي الزرقاء وعميد كلية الطب البشري بجامعة سرت رئيس اللجنة التحضيرية للندوة الدكتور الاستشاري فتحي الكاسح ومدير فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض محمد أحمودة ومدير ادارة الاعلام والعلاقات ببلدية سرت محمد الاميل ورؤساء الاقسام الطبية بمستشفى ابن سينا التعليمي بسرت وعدد من الاطباء والعناصر الطبية المساعدة وعدد من مراسلي القنوات الفضائية ووكالة الانباء الليبية واذاعة سرت ومدير مكتب الاعلام بجامعة سرت ومدير مكتب الاعلام بالعيادة المجمعة سرت.

وقال مدير ادارة الاعلام ببلدية سرت محمد الاميل ان الندوة شارك فيها عبر الاقمار عدد من الاطباء الاستشاريين وخبراء من جامعات سرت وبنغازي وسبها وكذلك مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار وعدد من الاطباء والخبراء الاستشاريين منهم ممثل منظمة الصحة العالمية لدى ليبيا اليزابيث هيف وأستاذ الجراثيم والمناعة رئيس قسم الجودة بجامعة الازهر البرفسور مصطفى عبد الناصر ومفتش عام مستسقيات المملكة العربية السعودية البرفسور حسام مدني وأستاذ صحة عامة جامعة إندونيسيا البرفسور بودي لاكسونو والمنسق العام للرصد بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور محمد الفقي وممثل ليبيا بالاتحاد العربي لمكافحة العدوى دكتور علاء الدين الصلابي.

وتحدث المجتمعون خلال الندوة عن الوضع الصحي العالمي والمحلي لفيروس كورونا المتجدد والاجراءات الاحترازية التي من المفترض اتخاذها للوقاية من هذا المرض.

كما تضمنت مدخلات الخبراء التعريف بهذا المرض والتشخيص المخبري والاحتياطات القياسية ورحلة كورونا والتغيرات المناخية وكيفية طرق المكافحة، كما أوضحوا التعريف بعمل فرق الرصد والتقصي بفروع مراكز مكافحة الامراض.

كما أوضحوا ايضا بعض المعلومات والبيانات بالأرقام حول فيروس كورونا الذي ظهر مؤخرا بدولة الصين.

هذا وأعلن مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار خلو ليبيا من هدا الفيروس الخطير وكذلك سلامة الليبيين الموجودين بدولة الصين.

ومن جهته ألقى رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر كلمة في فعاليات الندوة قدم فيه شكره للجهات المنظمة لفعاليات الندوة العلمية التي تنعقد لأول مرة في ليبيا بمدينة سرت.

ودعا في كلمته الحكومة الليبية الى ضرورة اعادة تفعيل مراكز المراقبة للمنافد البرية والجوية والبحرية مؤكدا حرص ودعم بلدية سرت مع الجهات ذات العلاقة للوقاية من هذا الفيروس الخطير كورونا المتجدد.

وطالب ايضا المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالإسراع بتجهيز قسم العزل بالإمكانيات الخاصة.

كما تحدث رئيس اللجنة التحضيرية عميد كلية الطب بسرت ورئيس جامعة سرت ومدير عام مستشفى بن سينا سرت ورئيس قسم العزل بمشفى سرت ومدير فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض سرت اشادوا خلال كلماتهم بخطورة هدا الفيروس وامكانية الحد من انتشاره من خلال تكثيف الحملات التوعوية والارشادية التي تقل من ظهور هدا المرض.

وتخللت الندوة عروض مرئية ومداخلات تمحورت حول طرق الوقاية بهذا الفيروس.