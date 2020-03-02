التوقيع على محضر التسليم والاستلام بين مجلسي بلدي سرت السابق والحالي‎

اختتمت لجنة التسليم والاستلام المكلفة بكتاب وكيل الديوان بوزارة الحكم المحلى بالحكومة الليبية رقم 244 بتاريخ 3. فبراير 2020 أعمالها برئاسة فرج أحميد اغباش وذلك بين المجلس البلدي سرت السابق والمجلس التسييري ببلدية سرت الحالي ودلك بالتوقيع على محضر التسليم والاستلام بين اللجنة المكلفة ورئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر سالم.

وقال مدير ادارة الاعلام ببلدية سرت ان مراسم اجراءات التوقيع حضرها اعضاء المجلس التسييري للبلدية ومندوبين عن جهاز الرقابة الإدارية سرت وديوان المحاسبة ومديرية الأمن بسرت كمراقبين.

وتتضمن المحاضر كافة الاجراءات الادارية والديون المالية المتراكمة على المجلس السابق بسرت التي تتجاوز أكثر من اربعة ملايين وستمائة ألف دينار.