توزيع «الأنسولين» على المراكز الصحية في سبها

بدأ مكتب الصيدلة التابع لإدارة الخدمات الصحية سبها بتوزيع دواء «الأنسولين» لمرضى السكر على المراكز الصحية التابعة للإدارة.

وتتواجد تلك المراكز في مناطق «المنشية، والثانوية، والمهدية، وحجارة الجديدة، وغدوة، وحي التحرير»، ووحدة الرعاية الصحية الجديد، حسب بيان نقلته صفحة بلدية سبها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وصرح مدير إدارة الخدمات الصحية سبها، عبدالجليل خضري، بأن الصيادلة في تلك المراكز الصحية سيوزعون «الأنسولين» على المرضى حسب البطاقات الخاصة بالإدارة.

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