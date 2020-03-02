«تسييري سرت» يطلب تقريرا من مجمع العيادات عن احتياجاته

دعا المجلس التسييري لبلدية سرت إدارة مجمع العيادات في المدينة إلى إعداد تقرير مفصل عن الاحتياجات العاجلة مرفوقا بالصور.

وقال المجلس إنه سيحيل التقرير بشكل عاجل إلى رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني ووزارة الصحة الأسبوع المقبل، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

جاء ذلك خلال اجتماع مسؤولي المجمع مع رئيس المجلس التسييري سالم عامر، والذي خصص لبحث عدد من الملفات تتعلق بالمشكلات التي تواجه عددا من الأقسام الطبية والتقنية، التي تعجز عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمريض بسبب نقص الإمكانات، وتوقف عدد من الأجهزة نظرا لتجاوزها العمر الافتراضي، ومنها أجهزة قسم المختبرات الطبية، الذي يحتاج إلى إعادة تأهيله، وتوفير أجهزة حديثة رقمية للتحاليل ومواد خام من المحاليل.

وتدارس المجتمعون أيضا المشكلات الفنية التي تواجه قسم الأشعة بالعيادة من تعطل بعض الأجهزة مند سنوات، ومعرفة الاحتياجات العاجلة للقسم، إضافة إلى بحث المستلزمات الطبية والتشغيلية والإمداد الطبي والدعم المالي للعيادة؛ كي تنفذ عملها اليومي من أجل تقديم خدمات يومية للمرضى المترددين عليها. يذكر أن أكثر من 142 ألف مريض ومريضة ترددوا على المجمع خلال العام الماضي، حسب إحصائية صادرة عنه في وقت سابق.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا